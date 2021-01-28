Названы дата и место боксёрского поединка Кокляев — Дацик

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Боксёрский поединок между представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком состоится 20 февраля в Москве.
Названы дата и место боксёрского поединка Кокляев — Дацик
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Поединок пройдёт 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в рамках вечера профессионального бокса «Короли ринга».

Помимо Кокляева и Дацика, на ринг также выйдут блогер Артём Тарасов, боец Максим Новосёлов, а также пауэрлифтер Денис Вильданов. Возглавит шоу бой с участием обладателя пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянина Фёдора Чудинова и малавийца Айзека Чилембы. 

Все билеты на шоу можно приобрести по следующей ссылке.

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