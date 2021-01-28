Владелец AMC Fight Nights рассказал, сколько может получить Исмаилов за реванш с Минеевым

Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов рассказал, сколько может получить российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов за возможный реванш с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Если суммарно взять то, что Исмаилов получит за выход на поединок, победу и рекламу, то я думаю, что 30 млн рублей — реальная сумма. Я считаю, что это наиболее ожидаемый бой в российских ММА. Переговоры идут, и уже довольно долго. Это Магомед задержался с ответом. Мы реально обсуждаем его бой с Владимиром Минеевым, но у Маги, как я понимаю, есть незаконченное дело с ACA», — заявил Мурадов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

Первый поединок между этими бойцами, проходивший в 2018 году, завершился вничью.

Ранее в Fight Nights выразили уверенность в том, что Исмаилов хочет драться с Минеевым.