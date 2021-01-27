В Fight Nights уверены, что Исмаилов хочет драться с Минеевым

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов высказался о возможном поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Магомед хочет бой с Владимиром. После всего, что произошло, они лично переписывались. Хотели увидеться раз на раз. Я поговорил, сказал, что это было бы нелепо. Всё же они спортсмены… Если контракт будет подписан, то поединок пройдёт в сентябре… Мага дрался четыре боя без отдыха. Готовился без перерыва плюс медиасоставляющая. Кроме того, к этому времени, возможно, будут послабления в связи с пандемией, можно будет собрать болельщиков», — сказал Мурадов в интервью журналисту Александру Лютикову.

Ранее Мурадов подтвердил, что AMC Fight Nights ведёт переговоры о заключении контракта с Исмаиловым.