В Fight Nights уверены, что Исмаилов хочет драться с Минеевым

Короткая ссылка
Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов высказался о возможном поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
В Fight Nights уверены, что Исмаилов хочет драться с Минеевым
  • © AMC Fight Nights Global

«Магомед хочет бой с Владимиром. После всего, что произошло, они лично переписывались. Хотели увидеться раз на раз. Я поговорил, сказал, что это было бы нелепо. Всё же они спортсмены… Если контракт будет подписан, то поединок пройдёт в сентябре… Мага дрался четыре боя без отдыха. Готовился без перерыва плюс медиасоставляющая. Кроме того, к этому времени, возможно, будут послабления в связи с пандемией, можно будет собрать болельщиков», — сказал Мурадов в интервью журналисту Александру Лютикову.

Ранее Мурадов подтвердил, что AMC Fight Nights ведёт переговоры о заключении контракта с Исмаиловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить