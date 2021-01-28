Баскетболист «Вашингтона» Бил установил антирекорд НБА

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил отметился антирекордным достижением в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В выездном матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (106:124) Бил набрал 47 очков. Этот поединок стал десятым для него, в котором «Уизардс» проиграл, несмотря на 40+ очков от баскетболиста.

Как сообщает Elias Sports, это первый случай такой результативной и одновременно неудачной серии в истории НБА. Ранее антирекорд принадлежал Уолту Беллами, у которого была серия из девяти таких матчей.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» одержал победу над «Атлантой» в НБА, а Дюрант набрал 32 очка.