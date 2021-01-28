«Бруклин» одержал победу над «Атлантой» в НБА, Дюрант набрал 32 очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуб «Бруклин Нетс» одержал победу над «Атланта Хоукс».
«Бруклин» одержал победу над «Атлантой» в НБА, Дюрант набрал 32 очка
  • © Reuters

Матч, проходивший на «Стэйт-Фарм Арене» в Атланте, завершился победой гостей в овертайме со счётом 132:128.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 32 очка. На счету его одноклубника Джеймса Хардена дабл-дабл из 31 очка и 15 передач. У «Хоукс» больше всех набрал Трей Янг — 28 очков. 

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:106), «Майами Хит» уступил «Денвер Наггетс» (82:109), «Торонто Рэпторс» проиграл «Милуоки Бакс» (108:115), а «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Бостон Селтикс» (110:106).

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