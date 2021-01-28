«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в овертайме матча НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Матч, проходивший на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле, завершился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

У «Предаторз» забрасывали Ник Казинс и Мэтт Дюшен. У гостей отличился Райан Карпентер.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров очков не набрал.

В параллельной встрече «Ванкувер Кэнакс» на своём льду разгромил «Оттава Сенаторз» со счётом 5:1.

Российские хоккеисты гостей Евгений Дадонов и Никита Зайцев не сумели отметиться набранными очками.

Ранее клуб НХЛ «Питтсбург» объявил об уходе Рутерфорда с поста генерального менеджера.