«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» в овертайме матча НХЛ
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Матч, проходивший на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле, завершился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
У «Предаторз» забрасывали Ник Казинс и Мэтт Дюшен. У гостей отличился Райан Карпентер.
Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров очков не набрал.
В параллельной встрече «Ванкувер Кэнакс» на своём льду разгромил «Оттава Сенаторз» со счётом 5:1.
Российские хоккеисты гостей Евгений Дадонов и Никита Зайцев не сумели отметиться набранными очками.
Ранее клуб НХЛ «Питтсбург» объявил об уходе Рутерфорда с поста генерального менеджера.