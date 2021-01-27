Юран намерен оспорить штраф комитета по этике РФС
- РИА Новости
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«Мотивировочную часть получил сегодня, мой юрист её уже изучает. В течение трёх дней мы можем подать протест, и, конечно, я намерен это сделать. Это ни в какие ворота не лезет, кажется, я первый, кого хотят оштрафовать на такую сумму — четверть миллиона», — приводит слова Юрана ТАСС.
В одном из интервью в конце 2020 года Юран заявил, что 20-летний Урунов на самом деле старше заявленного возраста.
Ранее стало известно, что РФС оштрафовал Юрана за высказывания об Урунове.