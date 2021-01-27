Юран намерен оспорить штраф комитета по этике РФС

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран сообщил, что намерен подать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его за высказывания о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.

«Мотивировочную часть получил сегодня, мой юрист её уже изучает. В течение трёх дней мы можем подать протест, и, конечно, я намерен это сделать. Это ни в какие ворота не лезет, кажется, я первый, кого хотят оштрафовать на такую сумму — четверть миллиона», — приводит слова Юрана ТАСС.

В одном из интервью в конце 2020 года Юран заявил, что 20-летний Урунов на самом деле старше заявленного возраста.

Ранее стало известно, что РФС оштрафовал Юрана за высказывания об Урунове.