Юран намерен оспорить штраф комитета по этике РФС

Короткая ссылка
Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран сообщил, что намерен подать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать его за высказывания о возрасте узбекского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова.
Юран намерен оспорить штраф комитета по этике РФС
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Мотивировочную часть получил сегодня, мой юрист её уже изучает. В течение трёх дней мы можем подать протест, и, конечно, я намерен это сделать. Это ни в какие ворота не лезет, кажется, я первый, кого хотят оштрафовать на такую сумму — четверть миллиона», — приводит слова Юрана ТАСС.

В одном из интервью в конце 2020 года Юран заявил, что 20-летний Урунов на самом деле старше заявленного возраста. 

Ранее стало известно, что РФС оштрафовал Юрана за высказывания об Урунове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить