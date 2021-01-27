«Авангард» победил рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Дениса Зернова и Алексея Емелина.
«Динамо» ответило голом Мартиньша Дзиеркалса.
Такой результат позволил «Авангарду», занимающему второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, досрочно обеспечить себе путёвку в плей-офф. Прежде это удалось казанскому «Ак Барсу» и московскому ЦСКА.
Ранее сообщалось, что дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ.