«Авангард» победил рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Дениса Зернова и Алексея Емелина.

«Динамо» ответило голом Мартиньша Дзиеркалса.

Такой результат позволил «Авангарду», занимающему второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, досрочно обеспечить себе путёвку в плей-офф. Прежде это удалось казанскому «Ак Барсу» и московскому ЦСКА.

Ранее сообщалось, что дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ.