Дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Василия Подколзина, Ивана Морозова и Антона Бурдасова, оформившего дубль.
«Северсталь» ответила голом Андрея Алексеева.
В параллельном матче КХЛ финский «Йокерит» на своём льду победил «Сочи» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что шайба Шипачёва помогла московскому «Динамо» победить ЦСКА в матче КХЛ.