Дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Василия Подколзина, Ивана Морозова и Антона Бурдасова, оформившего дубль.

«Северсталь» ответила голом Андрея Алексеева.

В параллельном матче КХЛ финский «Йокерит» на своём льду победил «Сочи» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что шайба Шипачёва помогла московскому «Динамо» победить ЦСКА в матче КХЛ.