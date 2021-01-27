Дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Дубль Бурдасова помог СКА обыграть «Северсталь» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Василия Подколзина, Ивана Морозова и Антона Бурдасова, оформившего дубль.

«Северсталь» ответила голом Андрея Алексеева.

В параллельном матче КХЛ финский «Йокерит» на своём льду победил «Сочи» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что шайба Шипачёва помогла московскому «Динамо» победить ЦСКА в матче КХЛ.

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