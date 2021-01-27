Шайба Шипачёва помогла московскому «Динамо» победить ЦСКА в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Динамо» принесли шайбы Андрея Сергеева, Магнуса Пяярви-Свенссона, Вадима Шипачёва и Даниила Тарасова.

ЦСКА ответил голом Константина Окулова.

В других матчах игрового дня ярославский «Локомотив» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» (3:2), а минское «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» (1:3).

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