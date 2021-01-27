«Фенербахче» официально объявил о трансфере Озила

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» официально объявил о переходе в команду немецкого полузащитника Месута Озила.
«Фенербахче» официально объявил о трансфере Озила
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на три с половиной года.

Немецкий полузащитник будет выступать под номером 67.

Предыдущим клубом Озила был лондонский «Арсенал», в который он перешёл летом 2013 года из «Реала». На его счету 44 гола и 77 голевых передач в 254 матчах за «канониров». Последний раз он выходил на поле в официальном матче в начале марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» попросил болельщиков собрать деньги на зарплату Озилу.

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