«Фенербахче» официально объявил о трансфере Озила
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано на три с половиной года.
Немецкий полузащитник будет выступать под номером 67.
Предыдущим клубом Озила был лондонский «Арсенал», в который он перешёл летом 2013 года из «Реала». На его счету 44 гола и 77 голевых передач в 254 матчах за «канониров». Последний раз он выходил на поле в официальном матче в начале марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» попросил болельщиков собрать деньги на зарплату Озилу.