СМИ: «Фенербахче» попросил болельщиков собрать деньги на зарплату Озилу

Короткая ссылка
Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» попросил болельщиков команды собрать деньги на зарплату немецкому полузащитнику Месуту Озилу.
СМИ: «Фенербахче» попросил болельщиков собрать деньги на зарплату Озилу
  • Reuters

Как сообщает Bild, зарплата Озила по подписанному 24 января контракту на 3,5 года составит порядка €4 млн в год, что является для клуба проблемой. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, «Фенербахче» организовал краудфандинговую кампанию — болельщикам предложено отправить смс-сообщение на номер 1907, которое стоят около €2,25.

Отмечается, что за сутки фанаты команды уже отправили 150 тыс. сообщений.

32-летний Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из «Реала». На его счету 44 гола и 77 голевых передач в 254 матчах за «канониров». Последний раз он выходил на поле в официальном матче в начале марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» договорился с «Реалом» по аренде Мартина Эдегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить