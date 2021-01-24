СМИ: «Фенербахче» попросил болельщиков собрать деньги на зарплату Озилу

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» попросил болельщиков команды собрать деньги на зарплату немецкому полузащитнику Месуту Озилу.

Как сообщает Bild, зарплата Озила по подписанному 24 января контракту на 3,5 года составит порядка €4 млн в год, что является для клуба проблемой. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, «Фенербахче» организовал краудфандинговую кампанию — болельщикам предложено отправить смс-сообщение на номер 1907, которое стоят около €2,25.

Отмечается, что за сутки фанаты команды уже отправили 150 тыс. сообщений.

32-летний Озил перешёл в «Арсенал» летом 2013 года из «Реала». На его счету 44 гола и 77 голевых передач в 254 матчах за «канониров». Последний раз он выходил на поле в официальном матче в начале марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» договорился с «Реалом» по аренде Мартина Эдегора.