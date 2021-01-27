«Атланта» прервала семиматчевую победную серию «Клипперс» в НБА

«Атланта Хоукс» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Атланте и завершилась в пользу хозяев — 108:99.

Самым результативным баскетболистом матча стал разыгрывающий «Хоукс» Трей Янг, набравший 38 очков. Его партнёр по команде Деандре Хантер записал 22 очка в свой актив. В составе калифорнийского коллектива 20 очков набрал Реджи Джексон.

Таким образом, была прервана семиматчевая победная серия «Клипперс».

Ранее сообщалось, что матч «Орландо» — «Шарлотт» стал первым в истории НБА, на котором работали две женщины-арбитра.