Ананидзе: сказал Джикии взять Нурмагомедова в «Спартак» вместо Кокорина

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игре в футбол вместе с капитаном команды Георгием Джикией и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым на сборах красно-белых в ОАЭ.
Ананидзе: сказал Джикии взять Нурмагомедова в «Спартак» вместо Кокорина
  • ©khabib_nurmagomedov
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«Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24-го по 27-е число. Джикия договорился с Хабибом сыграть и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду. Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха — и разошлись. На спокухе поиграли», — цитирует Ананидзе «Чемпионат».

По его словам, он был удивлён, что Нурмагомедов играет в футбол. Кроме того, он отметил, что боец хорошо играет и забил много мячей во время их матча.

«Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушёл. Подписывайте Хабиба в «Спартак». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб — отличный парень», — добавил Ананидзе.

Первый сбор «Спартака» в Дубае прошёл с 14 по 21 января, второй сбор запланирован на период с 28 января по 8 февраля. 

Нурмагомедов посетил первый сбор «Спартака» и сыграл в футбол с командой, о чём рассказал в своём Instagram.

Ранее тренер «Спартака» подвёл итоги первого сбора команды.

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