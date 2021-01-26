Жулин считает, что Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин на прыжковом турнире

Короткая ссылка
Тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от прыжкового турнира, который пройдёт в Москве в рамках командного турнира по фигурному катанию — Кубка Первого канала.
Жулин считает, что Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин на прыжковом турнире
  • РИА Новости

«Очень интересная идея с прыжковым турниром. Как в хоккее — кто сильнее бросит, кто быстрее пробежит. Это всегда увлекательно. Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин. За счёт того, что сделают свои прыжки, а мужчины нет. Тут всего пара прыжков, произойти может что угодно. Фаворитов не хочу выделять. Выиграть могут и Саша, и Аня, может удивить Туктамышева», — приводит слова Жулина Sport24.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят на командном турнире в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить