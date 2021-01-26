Жулин считает, что Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин на прыжковом турнире

Тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от прыжкового турнира, который пройдёт в Москве в рамках командного турнира по фигурному катанию — Кубка Первого канала.

«Очень интересная идея с прыжковым турниром. Как в хоккее — кто сильнее бросит, кто быстрее пробежит. Это всегда увлекательно. Трусова или Щербакова могут легко выиграть у мужчин. За счёт того, что сделают свои прыжки, а мужчины нет. Тут всего пара прыжков, произойти может что угодно. Фаворитов не хочу выделять. Выиграть могут и Саша, и Аня, может удивить Туктамышева», — приводит слова Жулина Sport24.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят на командном турнире в Москве.