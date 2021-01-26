СМИ: ПСЖ предложил Рамосу трёхлетний контракт на €45 млн

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сделал предложение защитнику и капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу.

Как сообщает Onda Cero, ПСЖ предложили капитану мадридской команды контракт на три года с зарплатой €15 млн за сезон.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В его активе 100 голов и 40 голевых передач в 668 матчах за мадридский клуб, с которым он в общей сложности завоевал 22 трофея, в том числе четырежды выиграл Лигу чемпионов. Его контракт с «Реалом» истекает летом.

Ранее появилась информация, что «Арсенал» договорился с «Реалом» по аренде Мартина Эдегора.