Головин не жалеет о переходе в «Монако» из ЦСКА

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Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, не сожалеет ли он о переходе из московского ЦСКА.
Головин не жалеет о переходе в «Монако» из ЦСКА
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нет, не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться, точно не было. Уверен, что всё сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако», — приводит слова Головина Sport24.

Он отметил, что его всегда тянет в Россию и при первой возможности он старается съездить домой.

«Чтобы увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице», — добавил хавбек.

24-летний Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В общей сложности в его активе восемь голов и 11 голевых передач в 71 матче.

Ранее он рассказал, как относится к прозвищу Царь.

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