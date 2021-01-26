Головин рассказал, как относится к прозвищу Царь

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Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин рассказал, как относится к прозвищу Царь, которое ему дала пресс-служба команды.
Головин рассказал, как относится к прозвищу Царь
  • © Официальный сайт ФК «Монако»

«Честно говоря, не очень внимательно слежу за всем этим. Узнал после игры, а весь ажиотаж, к счастью, проходит мимо меня. Мне это просто не нужно, стараюсь абстрагироваться. Сравнение с царём в Twitter — не более чем фан, шутка. Не нужно воспринимать это всерьёз и зацикливаться на этом. Понимаю, что такие вещи необходимы болельщикам, медиа, прессе, но я футболист», — приводит слова Головина Sport24.

24-летний хавбек играет за «Монако» с 2018 года. В общей сложности в его активе восемь голов и 11 голевых передач в 71 матче.

Ранее сообщалось, что две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель» в Лиге 1.

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