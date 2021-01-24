Две голевые передачи Головина помогли «Монако» обыграть «Марсель» в Лиге 1

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«Монако» одержал победу над «Марселем» в матче 21-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Марсель» забил первым. На 12-й минуте отличился Неманья Радоньич.

Победу «Монако» принесли голы Гильермо Марипана и Орельена Чуаэми, отличившихся на 47-й и 75-й минутах с передач россиянина Александра Головина, вышедшего на замену после перерыва. Ещё один гол в активе Стефана Йоветича, забившего на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Монако» с 39 очками поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» с 32 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что дом голкипера ПСЖ ограбили во время матча Лиги 1.

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