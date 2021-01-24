СМИ: Дом голкипера ПСЖ ограбили во время матча Лиги 1

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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико стал жертвой ограбления, которое произошло во время домашнего матча 21-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

Как сообщает Le Parisien, злоумышленники забрали €25 тыс. наличными, а также дорогие часы и драгоценности, суммарная стоимость которых пока не установлена.

Матч ПСЖ — «Монпелье» прошел 22 января в Париже на «Парк де Пренс», и завершился победой хозяев поля со счётом 4:0. Рико начал встречу на скамейке запасных, но во втором тайме вышел на замену.

Ранее сообщалось, что футболист «Лацио» Фарес перевёл €2,5 тыс. ограбленному перед Новым годом курьеру.

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