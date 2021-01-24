СМИ: Дом голкипера ПСЖ ограбили во время матча Лиги 1
Как сообщает Le Parisien, злоумышленники забрали €25 тыс. наличными, а также дорогие часы и драгоценности, суммарная стоимость которых пока не установлена.
Матч ПСЖ — «Монпелье» прошел 22 января в Париже на «Парк де Пренс», и завершился победой хозяев поля со счётом 4:0. Рико начал встречу на скамейке запасных, но во втором тайме вышел на замену.
Ранее сообщалось, что футболист «Лацио» Фарес перевёл €2,5 тыс. ограбленному перед Новым годом курьеру.