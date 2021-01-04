Игрок «Лацио» Фарес перевёл €2,5 тыс. ограбленному перед Новым годом курьеру

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Полузащитник «Лацио» Мохамед Фарес пожертвовал €2,5 тыс. на помощь 52-летнему курьеру Джанни Ланчано, которого ограбили перед Новым годом.
Игрок «Лацио» Фарес перевёл €2,5 тыс. ограбленному перед Новым годом курьеру
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Как сообщает Football Italia, на мужчину напали пять человек. Им удалось отнять у него скутер. Оставшуюся часть своей смены Ланчано провёл на машине дочери.

Злоумышленники уже арестованы. А неравнодушные граждане собрали на покупку нового скутера для курьера более €10 тыс., хотя изначально ставили цель собрать €5 тыс. Ланчано заявил, что он тронут проявленным вниманием, но не хочет пользоваться добротой жителей Неаполя.

Ранее сообщалось, что бывший боец Bellator Да Силва cкончался в возрасте 34 лет.

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