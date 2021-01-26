Константинова: стараюсь не обращать внимания на советы завершить карьеру, я смогу ещё показать достойное катание

Бронзовая призёрка Универсиады 2019 года по фигурному катанию Станислава Константинова рассказала о своих целях в плане результатов на соревнованиях.

«Можно ли в 20 лет усложнить контент исполняемых программ? Ничего невозможного нет. Все фигуристки проходят переходный возраст. Стараюсь не обращать внимания на разговоры «доброжелателей», которые советуют заканчивать карьеру из-за отсутствия перспектив. Верю, что смогу ещё показать достойное катание, работаю для этого», — приводит слова Константиновой РИА Новости.

Она отметила, что начала работать со спортивным психологом, чтобы выработать мотивацию для выступлений.

«Для меня возможность совершенствоваться важнее, чем титулы и призовые. Поняла, что мне безумно нравится фигурное катание! И не только выступления на соревнованиях, но и пахота на тренировках. Понимаю, что чистые прокаты нужно показывать на соревнованиях. Чемпионы тренировок никому не интересны», — добавила фигуристка.

В послужном списке 20-летней Константиновой, помимо бронзы Универсиады, множество наград на турнирах серии «Челленджер», а также серебро этапа Гран-при в Финляндии.

Ранее сообщалось, что Константинова нашла нового тренера.