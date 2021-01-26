«Бруклин» обыграл «Майами», Дюрант и Харден набрали по 20 очков

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 98:95 в пользу хозяев площадки.

В составе «Бруклина» дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил Кевин Дюрант. Ещё 20 очков команде принёс Джеймс Харден. Кайри Ирвинг набрал 16 очков.

За «Майами» 21 очко набрал Горан Драгич. Дабл-дабл из 26 очков и десяти подборов в активе Бэма Адебайо.

Ранее сообщалось, что 46 очков Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Кливленд» в матче НБА.