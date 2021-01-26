46 очков Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Кливленд» в матче НБА
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Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счётом 108:115 в пользу гостей.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 46 очков. Дабл-дабл из 17 очков и десяти подборов в активе Энтони Дэвиса.
В составе «Кливленда» дабл-дабл из 25 очков и 17 подборов оформил Андре Драммонд. Ещё 20 очков команде принёс Джеди Осман.
В других матчах игрового дня «Детройт Пистонс» победил «Филадельфия Сиксерс» (119:104), «Индиана Пэйсерс» обыграл «Торонто Рэпторс» (129:114), «Орландо Мэджик» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (117:108), «Даллас Маверикс» проиграл «Денвер Наггетс» (113:117), «Чикаго Буллз» уступил «Бостон Селтикс» (103:119), «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Миннесота Тимбервулвз» (130:108) а «Портленд Трэйл Блэйзерс» потерпел поражение от «Оклахома-Сити Тандер» (122:125).
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту» в матче НБА.