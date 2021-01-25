Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту» в матче НБА

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 129:115 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов. Ещё 21 очко в активе Бобби Портиса. Крис Миддлтон набрал 19 очков.

В составе «Атланты» 33 очка набрал Деандре Хантер. Ещё 30 очков команде принёс Джок Коллинс.

В других матчах игрового дня «Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» (141:103), «Орландо Мэджик» уступил «Шарлотт Хорнетс» (104:107), «Сан-Антонио Спёрс» победил «Вашингтон Уизардс» (121:101), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» взял верх над «Нью-Йорк Никс» (116:113).

Ранее сообщалось, что клуб НБА намерен использовать собак для обнаружения коронавируса.

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