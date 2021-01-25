Тренер «Спартака» подвёл итоги первого сбора команды

Помощник главного тренера московского «Спартака» Андреас Хинкель оценил итоги первого сбора команды в Дубае.

«Мы очень довольны тем, как прошёл первый сбор «Спартака». У нас нет травмированных, команда тренировалась отлично и крайне усердно. У нас были хорошие, тяжёлые тренировки. Мы провели неплохую работу над физикой, тренировались в зале, много бегали — всё это входило в наши планы. Парни поработали очень качественно, они были в хорошей форме после отпуска, так что мы крайне удовлетворены. Первый сбор без товарищеских игр — наша философия, у нас уже есть опыт такого планирования. Того же мнения придерживаются наши тренеры по физподготовке. В прошлом году мы делали так же. Мы готовим команду к матчам. Если начинать сбор с матчей, то есть риск получить травму. Сейчас же парни готовы физически, и мы готовы проводить товарищеские матчи, а на тренировках уже делать акцент на тактику», — сказал Хинкель клубной пресс-службе.

Первый сбор «Спартака» завершился 24 января.

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