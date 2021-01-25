Орлов назвал авантюрой возможный переход Промеса в «Спартак»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».

«Не знаю, появится ли в «Спартаке» Промес. Мне кажется, что это какая-то очередная авантюра от агентов. То в «Спартаке» говорят, что ещё нет переговоров с Промесом, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, то всегда что-то придумывается», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых голландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба играл за «Севилью». С 2019 года он защищает цвета «Аякса».

Ранее «Спартак» согласовал с Промесом условия личного контракта.