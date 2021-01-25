Командный КМ по боксу перенесён на 2022 год

Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) из-за пандемии коронавируса постановил перенести проведение командного Кубка мира в России с 2021 на 2022 год.

«Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией коронавируса и находимся в контакте с врачами. Хотя у нас есть осторожный оптимизм в отношении ситуации в целом, но я согласен с решением совета директоров перенести командный Кубок мира на 2022 год. Здоровье боксёрской семьи — наш приоритет», — цитирует президент AIBA Умара Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования, как и было запланировано, пройдут в городах России, но финальные поединки состоятся в Москве.

Ранее сообщалось, что второй допинг-тест боксёра Ковалёва дал положительный результат.