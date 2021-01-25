В Общественной палате высказались о решении РУСАДА не подавать апелляцию на решение CAS

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне отстранить Россию от крупных соревнований на два года.

«В целом мнение официальных лиц единодушно: сам процесс и доказательства, предъявленные WADA, больше относятся к политике, имеют заведомо ложный характер и изобилуют несправедливостью. Сегодня мы услышали, что РУСАДА не будет подавать апелляцию. Я не могу в полной мере принять и согласиться с этим. Особенно с формулировками. С одной стороны, «РУСАДА решительно не согласно» — и далее идёт долгое перечисление, с чем именно. С другой — «исходя из этих соображений и ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом», мы отказываемся от апелляции. В традициях нашего народа понятия «справедливость», «правда» и их достижение имеют практически сакральный смысл. Очень смущает ещё один пассаж из заявления: «РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS и полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА». Какие прекрасные слова, не слышали ли мы их раньше? После Олимпиады в Рио представители ОКР заявляли, что «мы стали сильнее», нас наказали — и больше этого не случится, но через два года в Пхёнчхане всё повторилось. Более того, нас лишили флага и гимна. И снова после ОИ мы услышали, что всё будет хорошо. Нужно только промолчать, отдать базы данных, заплатить $15 млн, позволить привезти к нам иностранных специалистов, которые «научат нас жить правильно». И вот перед новой Олимпиадой снова узнаем, что мы всё так же без флага и гимна. Над нами опять проводятся судилища. Мы вновь готовимся «закрыть главу», только нужно «немножко» оплатить, избавиться от флага, забыть о международных соревнованиях, потерпеть и так далее», — сказала Истягина-Елисеева RT.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физкультуре и популяризации ЗОЖ отметила, что с каждым разом количество санкций против страны лишь увеличивается.

«Заметьте, с каждым «закрытием дела» ограничений всё больше. Уверена, что всем нам хочется узнать, есть ли шанс увидеть наших спортсменов равноправными участниками соревнований. До апреля есть поручение президента принять концепцию детско-юношеского спорта. Интересно, а предусматривается ли там возможность подготовки новой генерации российских спортсменов без гимна и флага?» — добавила Истягина-Елисеева.

Ранее сообщалось, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по делу против WADA.