Зимятов считает, что норвежцы намеренно завалили Большунова в скиатлоне

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов считает, что норвежские лыжники намеренно завалили лидера общего зачёта Кубка мира россиянина Александра Большунова во время скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти.

«Вы обратили внимание на то, как сейчас проходят награждения? В рамках мер по борьбе с коронавирусом организаторы просят атлетов самостоятельно надевать себе на шею медали. И я обратил внимание, что в командных дисциплинах (и уже не в первый раз) те же норвежцы или французы быстро забирают каждый свою медаль и вешают на шею, а русские или белорусы надевают друг другу. Вроде бы мелочь, ерунда, но разницу менталитетов этот штрих отражает как нельзя лучше. Западные спортсмены всегда действуют каждый за себя. И в борьбе они каждый за себя — свои интересы всегда первостепенны. Я думал об этом, когда Большунова завалили в скиатлоне на том участке, где не было камер. Совершенно намеренно завалили, на мой взгляд», — сказал Зимятов RT.

Во время скиатлона Большунов шёл в лидирующей группе с пятью норвежскими лыжниками, однако упал в результате столкновения с соперником, из-за чего потерял шансы бороться за медаль. По итогам гонки весь подиум заняли норвежские спортсмены во главе с Эмилем Иверсеном.

Ранее Зимятов высказался о причинах проблем Устюгова.