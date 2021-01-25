Зимятов: если причина проблем Устюгова кроется в психологии, ему будет непросто вернуться

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказал мнение о перспективах Сергея Устюгова набрать свою былую спортивную форму.

«Не знаю. Если причина проблем Устюгова кроется в психологии, это будет очень непросто. В спорте вообще непросто тем, у кого недостаточно устойчивая нервная система», — заявил Зимятов RT.

Он отметил, что во времена его выступлений в штате сборных команды были психологи.

«Просто сам я никогда к ним не обращался, поэтому мне и трудно давать какие-то советы по этому поводу», — добавил четырёхкратный олимпийский чемпион.

Ранее он высказал мнение, о спаде результатов Александра Большунова.

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