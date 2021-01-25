Олимпийский чемпион о Большунове: лыжный спорт тем и интересен, что сегодня ты на коне, а завтра получил по морде

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов высказал мнение, что спад результатов лидера мужской сборной России Александра Большунова не связан с его недавней серией побед.

«Нет, в этом плане звёздная болезнь ему не грозит. Не такой он человек. А то, что проиграл… Лыжный спорт тем и интересен, что сегодня ты на коне и великий, а завтра получил по морде и опустился на землю. Что очень полезно. Тот же Большунов, я уверен, станет теперь ещё больше работать. Чтобы никому не позволить себя остановить», — заявил Зимятов RT.

Ранее он высказал мнение, что Большунов сам виноват в том, что не просчитал ситуацию на финише в эстафете.

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