Российские саночники допущены до ЧМ в Кёнигсзе

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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что команда в полном составе получила допуск до участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в немецком Кёнигсзе.
Российские саночники допущены до ЧМ в Кёнигсзе
  • РИА Новости

«Мы уже прошли тестирование на коронавирус. Всё в порядке. Наша команда в полном составе допущена до участия в чемпионате мира», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Чемпионат мира в Кёнигсзе пройдёт с 29 по 31 января. 

В состав сборной России, которая из-за санкций WADA выступит под флагом национальной федерации, на мировое первенство вошли Роман и Павел Репиловы, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Ранее сообщалось, что Семён Павличенко победил в спринте на этапе Кубка мира в Австрии.

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