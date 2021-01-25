Российские саночники допущены до ЧМ в Кёнигсзе

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что команда в полном составе получила допуск до участия в предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в немецком Кёнигсзе.

«Мы уже прошли тестирование на коронавирус. Всё в порядке. Наша команда в полном составе допущена до участия в чемпионате мира», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Чемпионат мира в Кёнигсзе пройдёт с 29 по 31 января.

В состав сборной России, которая из-за санкций WADA выступит под флагом национальной федерации, на мировое первенство вошли Роман и Павел Репиловы, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

Ранее сообщалось, что Семён Павличенко победил в спринте на этапе Кубка мира в Австрии.