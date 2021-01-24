Призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботько погиб в ДТП в возрасте 38 лет
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Как сообщает Olympic.kz, авария произошла в ночь на 24 января недалеко от посёлка Борового в Акмолинской области Казахстана. НОК страны выразил глубокие соболезнования родным и близким Чеботько.
«Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека!» — отмечается в официальном заявлении.
Ранее стало известно, что в возрасте 35 лет умер экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир в истории сборной Ямайки Лутон Шелтон.