Призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботько погиб в ДТП в возрасте 38 лет

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Известный казахстанский лыжник Николай Чеботько, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, погиб в ДТП в возрасте 38 лет.
Призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботько погиб в ДТП в возрасте 38 лет
  • globallookpress.com
  • © Carl Sandin/ZUMAPRESS.com

Как сообщает Olympic.kz, авария произошла в ночь на 24 января недалеко от посёлка Борового в Акмолинской области Казахстана. НОК страны выразил глубокие соболезнования родным и близким Чеботько.

«Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека!» — отмечается в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что в возрасте 35 лет умер экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир в истории сборной Ямайки Лутон Шелтон.

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