Призёр ЧМ по лыжным гонкам Чеботько погиб в ДТП в возрасте 38 лет

Известный казахстанский лыжник Николай Чеботько, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, погиб в ДТП в возрасте 38 лет.

Как сообщает Olympic.kz, авария произошла в ночь на 24 января недалеко от посёлка Борового в Акмолинской области Казахстана. НОК страны выразил глубокие соболезнования родным и близким Чеботько.

«Мы все запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца, прекрасного человека!» — отмечается в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что в возрасте 35 лет умер экс-футболист «Волги» и лучший бомбардир в истории сборной Ямайки Лутон Шелтон.