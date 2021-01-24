Евлоев не согласился с решением судей в его бою с Лентцем

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Российский боец ММА Мовсар Евлоев прокомментировал свою схватку с Мэттом Лентцем на турнире UFC 257 в Абу-Даби.
Евлоев не согласился с решением судей в его бою с Лентцем
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Судьи зафиксировали его победу раздельным решением. Евлоев с таким результатом не согласился.

«Никакого раздельного решения там не было. Я выиграл все три раунда. Это видели все, кто смотрел этот бой. Я знаю, что выиграл уверенно. Наверное, это был такой жест судей в сторону Лентца, потому что он действительно уважаемый и опытный боец UFC», — сказал Евлоев после боя.

Ранее сообщалось, что Майкл Чендлер бросил вызов Хабибу Нурмагомедову после победы над Дэном Хукером.

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