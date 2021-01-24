Буров поделился ощущениями от выступления перед зрителями на этапе КМ в Москве

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Российский фристайлист Максим Буров прокомментировал свою победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве.

Спортсмен отметил, что его сердце стучало быстрее, поскольку на соревнования пришло много зрителей.

«Сегодня волновался, переживал, но всё шло по плану, всё получалось. Давно не было соревнований со зрителями, и это дало о себе знать, самым сложным для меня сегодня было перебороть волнение, я с этим справился. Всегда пытаюсь сделать всё так, как на тренировках, стабильно, а дальше уже судьи решат, какое кому место присвоить», — приводит слова Бурова ТАСС.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Пол Гольберг назвал шуткой слова Александра Большунова о тактике норвежцев против него.

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