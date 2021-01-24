Гольберг назвал шуткой слова Большунова о тактике норвежцев против него

Норвежский лыжник Пол Гольберг дал свою оценку словам Александра Большунова об инциденте на финише скиатлона в рамках этапа Кубка мира в Лахти.

Россиянин находился в лидирующей группе, но упал после контакта с представителем Норвегии Хансом Холунном, выбыв из дальнейшей борьбы. По мнению Болшунова, норвежец намеренно столкнулся с ним. Российский лыжник назвал случившееся частью норвежской тактики.

«Звучит как шутка. Невозможно воспринимать это всерьёз. Они знают, что стоит на кону у всех нас. То, что он там лёг — чушь. Печально, если они так считают, я не могу в это поверить», — цитирует Гольберга Dagbladet.

Ранее сообщалось, что исход гонки прокомментировал Йоханнес Клебо.