Казахстанский боец Жумагулов проиграл Альбази на UFC 257

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Казахстанец Жалгас Жумагулов потерпел поражение от шведа Амира Альбази на турнире UFC 257, который проходит 24 января в Абу-Даби.
Казахстанский боец Жумагулов проиграл Альбази на UFC 257
  • Боец UFC Жалгас Жумагулов
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Поединок между Жумагуловым и Альбази продлился все три раунда и завершился победой шведского бойца единогласным решением судей. Все трое арбитров отдали предпочтение шведскому бойцу — 29:28.

Для казахстанского бойца это поражение стало вторым подряд в UFC. В предыдущей схватке он проиграл Раулиану Пайве.

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