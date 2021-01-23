«Аталанта» разгромила «Милан» в Серии А, Миранчук на поле не выходил

Бергамская «Аталанта» одержала разгромную победу над «Миланом» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принесли голы Кристиана Ромеро, забившего на 26-й минуте, Йосипа Иличича, реализовавшего пенальти на 53-й минуте, и Дувана Сапаты, отличившегося на 77-й минуте.

Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.

«Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Милан» с 43 очками остался лидером чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Специю» в матче Серии А.