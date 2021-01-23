«Аталанта» разгромила «Милан» в Серии А, Миранчук на поле не выходил
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «Аталанте» принесли голы Кристиана Ромеро, забившего на 26-й минуте, Йосипа Иличича, реализовавшего пенальти на 53-й минуте, и Дувана Сапаты, отличившегося на 77-й минуте.
Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук провёл весь матч в запасе.
«Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А, «Милан» с 43 очками остался лидером чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Специю» в матче Серии А.