Сёмин высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине»

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Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что у Александра Кокорина есть шанс закрепиться в основном составе итальянской «Фиорентины».
Сёмин высказался о перспективах Кокорина в «Фиорентине»
  • РИА Новости

«Здесь, на самом деле, очень простая ситуация. Сам Кокорин давно хотел поиграть в зарубежном клубе, ему этот шанс представился. Как Саша воспользуется своим шансом, зависит от него самого. «Фиорентина» же его берёт? Берёт. Будет он работать не покладая рук, с утра до вечера — продлит себе футбольную жизнь, найдёт себе место в стартовом составе «Фиорентины», жизнь будет прекрасна. Если же не будет работать, будет в запасе сидеть. Вот и всё. Клуб его берет — значит, всё остальное зависит только от него. От того, как Александр будет трудиться», — цитирует Сёмина Rusfootball

29-летний российский форвард в нынешнем сезоне провёл десять матчей за московский «Спартак», забив два мяча. Ожидается, что в скором времени он станет игроком итальянской «Фиорентины».

Ранее тренер «Фиорентины» поделился ожиданиями от приезда Кокорина.

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