Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
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Основное время игры, прошедшей в Питтсбурге, завершилось со счётом 3:3.
В составе «Пингвинз» отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Теодор Блюгерс, а у гостей шайбы забрасывали Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко.
Победу хозяевам в серии буллитов принёс точный бросок Криса Летанга.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его соотечественник Артемий Панарин, выступающий за коллектив из Нью-Йорка, так оформил голевой пас.
Ранее сообщалось, что Семён Варламов продемонстрировал самую длительную сухую серию в НХЛ с сезона-2014/15.