Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время игры, прошедшей в Питтсбурге, завершилось со счётом 3:3.

В составе «Пингвинз» отличились Брайан Раст, Джаред Макканн и Теодор Блюгерс, а у гостей шайбы забрасывали Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко.

Победу хозяевам в серии буллитов принёс точный бросок Криса Летанга.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Его соотечественник Артемий Панарин, выступающий за коллектив из Нью-Йорка, так оформил голевой пас.

Ранее сообщалось, что Семён Варламов продемонстрировал самую длительную сухую серию в НХЛ с сезона-2014/15.