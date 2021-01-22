Нурмагомедов считает, что вышел на бой с Макгрегором излишне эмоциональным

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Завершивший карьеру действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о своём поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов считает, что вышел на бой с Макгрегором излишне эмоциональным
  • Reuters

«Я не люблю наносить соперникам ущерб, делать им больно. Лучше просто усыпить. С Конором? Там да, хотел дать ему ущерб. И это была моя ошибка. Когда ты дерёшься слишком зло, ты устаёшь. Нельзя драться злым, эмоциональным. Я очень хотел его наказать, нанести ущерб. Бил, бил, бил, но потом резко остановил себя: «Надо успокоиться», — заявил Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале UFC.

В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приёмом в четвёртом раунде на турнире UFС 229 в Лас-Вегасе. Поединок предваряло большое количество оскорблений и провокаций со стороны Макгрегора в адрес российского бойца.

Ранее президент UFC объяснил, почему важно провести реванш Нурмагомедова с Макгрегором.

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