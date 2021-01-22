UIPM лишил Белоруссию права на проведение ЧМ по современному пятиборью

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира 2021 года.

Как сообщает пресс-служба UIMP, такое решение было принято из-за ситуации в Белоруссии и опасений организации, что многие сборные могут отказаться от выступления на турнире, что поставило бы под угрозу справедливость проведения олимпийской квалификации.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Чемпионат мира по современному пятиборью должен был пройти в Минске с 7 по 13 июня.

Ранее в Белоруссии отреагировали на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска.