Губерниев назвал символичной победу Логинова на этапе КМ в Антерсельве

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о победе россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Губерниев назвал символичной победу Логинова на этапе КМ в Антерсельве
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Символично, что первую мужскую победу нам принёс именно Логинов. Мы все знаем про горе Саши, про судьбу его папы, мы видели слёзы Логинова. Это невероятная победа, и мы все гордимся Александром. Я хочу сказать, что эта победа очень важна для нашего мировосприятия, потому что биатлон не ходит в пасынках — это уже наш второй январский успех, успех громкий», — приводит слова Губерниева Sport24.

Он отметил, что не может утверждать, помог ли Логинову пропуск масс-старта в Оберхофе победить в Антерсельве.

«Тогда речь шла о не самом хорошем самочувствии, Саша пропустил и, значит, не зря это сделал, учитывая сегодняшнюю победу», — добавил комментатор.

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Логинов не сдержал слёз на награждении после победы на этапе Кубка мира в Антерсельве.

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