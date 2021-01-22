Самуэльссон — о победе Логинова: было бы веселее, если бы выиграл кто-то другой

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Он не мой любимчик. Было бы веселее, если бы победил кто-то другой», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года.

Ранее стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Антерсельве.