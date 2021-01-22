Майгуров считает, что победа Логинова добавит сборной России уверенности перед ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу Александра Логинова в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

«Работаем, чтобы команда могла побеждать. Много работы, которой не видно. Рад, что Саша выиграл. Думаю, все рады. У него был затык на обеих стойках, потерял время, потом упал на последнем рубеже. С четырьмя нулями было понятно, что это минимум борьба за медаль. А если учесть то, как стреляли другие, то у Логинова были все шансы завоевать золото. Что он и сделал. Эта победа придаст Логинову и всей команде уверенности перед чемпионатом мира. Поддержит, поднимет настроение. У всех оно хорошее, бодрое. Команда — молодцы», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года.

Ранее Александр Тихонов высказал мнение, что Логинов сумел победить в Антерсельве благодаря пропуску масс-старта в Оберхофе.