Тренер «Динамо» рассказал о телефонных разговорах с Черчесовым

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что поддерживает связь с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

«У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды, в том числе Евгеньева», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Он отметил, что Евгеньев ещё слишком молод и ему необходимо качественно провести оставшуюся часть чемпионата. По словам специалиста, в команде намерены совершенствовать игру футболиста с мячом и его действия в обороне. Кроме того, немец подчеркнул, что вызов игрока в сборную является оценкой его действий на поле в матчах за клуб.

«Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую», — подчеркнул Шварц.