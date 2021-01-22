Тренер «Динамо» рассказал о телефонных разговорах с Черчесовым

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что поддерживает связь с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
Тренер «Динамо» рассказал о телефонных разговорах с Черчесовым
  • РИА Новости

«У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды, в том числе Евгеньева», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Он отметил, что Евгеньев ещё слишком молод и ему необходимо качественно провести оставшуюся часть чемпионата. По словам специалиста, в команде намерены совершенствовать игру футболиста с мячом и его действия в обороне. Кроме того, немец подчеркнул, что вызов игрока в сборную является оценкой его действий на поле в матчах за клуб.

«Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую», — подчеркнул Шварц.

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