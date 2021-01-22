Клопп объяснил, почему «Ливерпулю» глупо рассуждать о борьбе за чемпионство

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Послушайте, было бы глупо после поражения от «Бернли» и нескольких матчей без голов рассуждать о борьбе за чемпионство. Просто нужно выигрывать матчи, так было всегда. Для этого нужно забивать голы, в этом нет сомнений. Это то, что мы должны изменить и сделать лучше», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Он отметил, что необходимо работать ещё усерднее, если что-то не получается.

В матче 18-го тура «Ливерпуль» уступил «Бернли» со счётом 0:1. Таким образом, мерсисайдцы не выигрывают уже пять матчей подряд в чемпионате Англии, причём в четырёх последних красным не удаётся забить.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2017 года.