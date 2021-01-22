Клопп объяснил, почему «Ливерпулю» глупо рассуждать о борьбе за чемпионство

Короткая ссылка
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Клопп объяснил, почему «Ливерпулю» глупо рассуждать о борьбе за чемпионство
  • Reuters

«Послушайте, было бы глупо после поражения от «Бернли» и нескольких матчей без голов рассуждать о борьбе за чемпионство. Просто нужно выигрывать матчи, так было всегда. Для этого нужно забивать голы, в этом нет сомнений. Это то, что мы должны изменить и сделать лучше», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Он отметил, что необходимо работать ещё усерднее, если что-то не получается.

В матче 18-го тура «Ливерпуль» уступил «Бернли» со счётом 0:1. Таким образом, мерсисайдцы не выигрывают уже пять матчей подряд в чемпионате Англии, причём в четырёх последних красным не удаётся забить. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2017 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить