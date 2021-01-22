Клопп объяснил, почему «Ливерпулю» глупо рассуждать о борьбе за чемпионство
- Reuters
«Послушайте, было бы глупо после поражения от «Бернли» и нескольких матчей без голов рассуждать о борьбе за чемпионство. Просто нужно выигрывать матчи, так было всегда. Для этого нужно забивать голы, в этом нет сомнений. Это то, что мы должны изменить и сделать лучше», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Он отметил, что необходимо работать ещё усерднее, если что-то не получается.
В матче 18-го тура «Ливерпуль» уступил «Бернли» со счётом 0:1. Таким образом, мерсисайдцы не выигрывают уже пять матчей подряд в чемпионате Англии, причём в четырёх последних красным не удаётся забить.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл дома в АПЛ впервые с апреля 2017 года.