ЦСКА в десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Благодаря победе над хабаровским «Амуром» со счётом 3:2 армейцы за 12 туров до окончания регулярного чемпионата КХЛ гарантировали себе выход в плей-офф. ЦСКА с 75 очками в 48 матчах возглавляет таблицу Западной конференции.

Клуб десятый сезон подряд выходит в плей-офф КХЛ. Команда Игоря Никитина является действующим обладателем Кубка Гагарина (сезон-2018/19). В прошлом сезоне турнир был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме матча КХЛ.