ЦСКА в десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ

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Действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в десятый раз подряд вышел в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com

Благодаря победе над хабаровским «Амуром» со счётом 3:2 армейцы за 12 туров до окончания регулярного чемпионата КХЛ гарантировали себе выход в плей-офф. ЦСКА с 75 очками в 48 матчах возглавляет таблицу Западной конференции.

Клуб десятый сезон подряд выходит в плей-офф КХЛ. Команда Игоря Никитина является действующим обладателем Кубка Гагарина (сезон-2018/19). В прошлом сезоне турнир был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. 

Ранее «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме матча КХЛ.

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