«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»
- РИА Новости
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Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу подопечных гостей.
В составе «Локомотива» отличились Артур Каюмов, Артём Ильенко и Владимир Ткачёв. У «Ак Барса» забрасывали Найджел Доус, Патрис Кормье и Виктор Тихонов.
«Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» возглавляет Восток.
Ранее «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме матча КХЛ.