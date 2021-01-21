«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом».

Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:3 (Б) в пользу подопечных гостей.

В составе «Локомотива» отличились Артур Каюмов, Артём Ильенко и Владимир Ткачёв. У «Ак Барса» забрасывали Найджел Доус, Патрис Кормье и Виктор Тихонов.

«Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» возглавляет Восток.

Ранее «Трактор» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме матча КХЛ.